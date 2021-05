Toño Centella sobre reconciliación con su esposa: “El amor no se va”

Toño Centella rompió su silencio para oficializar la reconciliación con su esposa Johana Rodríguez, de quien se había distanciado a fines de 2020 tras acusarla de haberle sido infiel con un integrante de la orquesta Zaperoko.

“Estamos en una etapa de reconciliación muy bonita, estamos juntos nuevamente, no nos ocultamos y por algo no han pasado más de 13 años desde que estoy con Johana. Estamos juntos desde que cumplió los 18 años, todos cometemos errores, pero el amor no se va de la noche a la mañana”, afirmó el artista, en declaraciones para el programa América Hoy.

Acerca de la posibilidad de hacer una renovación de votos matrimoniales, el cantante aseguró que no lo descarta y puso como condición que todos los invitados usen prendas blancas.

“Lo más importante es que estamos empezando desde cero, el amor no se va de la noche a la mañana y seguimos, vamos a seguir juntos”, continuó el intérprete de “Amor de arena”, en enlace con el espacio de América TV.

Durante la conversación, la presentadora Janet Barboza sorprendió a sus compañeras Ethel Pozo y Melissa Paredes al dirigirse a Johana para pedirle que respete a su amigo. “Toño Centella es como un hermano (para mí), entonces te voy a pedir por favor Johanita, que si más adelante ya no quieres nada con él, no lo engañes (...) Yo estoy segura que si se han dado una segunda oportunidad es porque ambos se lo merecen”, dijo la popular ‘Rulitos’.

En otro momento, Toño Centella celebró que la plataforma YouTube le entregó una placa de reconocimiento por llegar a los 100.000 suscriptores. “Gracias a Dios, hemos recibido la placa por los 100.000 suscriptores, estoy agradecido con todos los ‘centelleros’ que me apoyaron”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.