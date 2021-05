Rebeca Escribens a Lucero por críticas: “No te metas con nuestro Gian Marco”

Rebeca Escribens se indignó al enterarse de que Lucero criticó duramente, durante un show virtual con Manuel Mijares, a “Si me tenías”, uno de los temas más exitosos de Gian Marco. Por ello, en la última edición de América Espectáculos, aprovechó para enviarle un contundente mensaje a la cantante mexicana.

Tras haber emitido la nota en la que la ’Novia de México’ califica de “malísima” a la canción escrita por el peruano, la conductora de televisión expresó su desacuerdo con la artista al decir: “Un momento. No te metas con nuestro Gian Marco”.

Como se recuerda, durante el concierto con Mijares, Lucero confesó que “Si me tenías” no era de su agrado debido a que muchas personas empezaron a relacionarla con su divorcio. “Ah no, decía ‘Es que esa canción se la dedicó a Lucero’. Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’ es malísima”, manifestó la intérprete.

Gian Marco no escribió “Si me tenías” pensando en Lucero

Tras la polémica por los comentarios de Lucero sobre “Si me tenías”, los usuarios en redes sociales revivieron una entrevista en la que Gian Marco aclaró que no escribió el tema inspirándose en la ’Novia de México’.

“Todo el mundo piensa que esa canción se la escribimos a Mijares por el tema de Lucero y no es así... Mi sueño siempre ha sido que Luis Miguel me grabe una canción, pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica e Hispanoamérica. ‘Si me tenías’ la pensé para él”, acotó el reconocido cantautor peruano al programa Venga la alegría.

