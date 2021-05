Pedro Suárez Vértiz lamenta muerte de amigo por COVID-19: “Estoy destrozado”

Pedro Suárez Vértiz, quien hace unos días recibió la vacuna contra el coronavirus, comunicó que un amigo suyo falleció de un infarto tras haber contraído la COVID-19. A través de su Facebook, el cantautor le dedicó unas sentidas palabras a Cali Alvarado y lamentó que día a día se sigan perdiendo más vidas a causa de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

“Estoy destrozado. Ya van tres amigos míos que fallecen por la COVID-19... No puedo creer que mientras me estaban vacunando, tú ya habías sufrido un infarto en UCI y el túnel de luz hacia Dios ya te había abierto sus puertas. Me siento muy mal”, escribió.

“No puedo creer que nos hayas dejado. Un hombre intelectual, con tanta sabiduría y temple. Nos dejas a lo mejor de ti: Pachi (esposa de Alvarado). Ustedes eran y serán la mejor pareja de psicólogos del mundo”, añadió.

Pedro Suárez Vértiz

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz aseguró que él y su esposa, Cynthia Martinez, siempre tendrá presente a su amigo. “Te extrañáremos por el resto de nuestras vidas inolvidable e inigualable, Cali Alvarado”, expresó.

Pedro Suárez Vértiz celebra su vacunación contra el coronavirus

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Pedro Suárez Vértiz celebró que fue vacunado contra la COVID-19 a días de haber denunciado que el Minsa le negó la posibilidad de ser inmunizado.

“Me vacunaron y estoy muy agradecido con el Minsa, a pesar de la demora. Me cancelaron la cita dos veces, pero entiendo que fue por la engorrosa burocracia de las instituciones del Estado”, señaló el exvocalista de Arena Hash en su Instagram.

Pedro Suárez Vértiz

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.