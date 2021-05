Mariale Salazar: “You Salsa apunta a los Latin Grammy”

El dueto peruano You Salsa, conformado por Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi, ha sabido sacar adelante varios proyectos a pesar de los estragos producidos por la pandemia del coronavirus (COVID-19) que afectó a ambos vocalistas a inicios de este año.

En conversación con La República, Mariale Salazar habla del lanzamiento de “Cuando te veo” con Álvaro Rod, además de la serie que grabó junto a su compañero en pandemia, los proyectos al lado del cantautor español Marcos Llunas, las metas que persigue la orquesta salsera y su inesperada acogida en la lejana tierra de Japón.

Tú y Jean Pierre Puppi tuvieron COVID-19…

Sí, nos dio en enero, a los dos al mismo tiempo , cuando estábamos en ensayos para una nueva canción que íbamos a lanzar y tuvimos que postergarlo todo.

¿Qué secuelas les dejó?

Demoramos un poco en que nuestra garganta volviera a la normalidad y poder cantar sin que nos falte el aire, sin sentir cansancio.

Yo todavía tengo dolores de cabeza. También caída de cabello, el estómago me quedó bastante sensible, digestión lenta, secuelas bien raras, pero que cuando lo consulté con el doctor, me decía que sí, que era parte del coronavirus (COVID-19), que a las personas les quedaban diferentes secuelas. Tenía que esperar nada más. O aprender a vivir con ellas.

¿Saben cómo se contagiaron?

Sí, justo estábamos en ensayos de coreografía para el videoclip del nuevo tema “Cuando te vea”. Un featuring que vamos a lanzar junto a Álvaro Rod, cantante nacional.

Estamos ensayando con nuestro coreógrafo, Álvaro, Puppi y yo, solamente los cuatro. El coreógrafo se infectó sin saberlo, y seguimos teniendo clases con él y nos contagió a nosotros. Milagrosamente a Álvaro Rod no lo contagió. Tuvimos que suspender todo hasta que estemos bien. Y así fue. Nos recuperamos y volvimos nuevamente a los ensayos de coreografía, ahora sí con mucha más precaución que antes, y eso que empezamos los ensayos con pruebas COVID-19 en mano. Nos hacían pruebas periódicas, semanales. Y, aun así, en un descuido, no sé cómo pasó.

La canción “Cuando te veo” trae la novedad de que estrenará dos videoclips…

Sí, al equipo de Álvaro Rod y el de You Salsa se les ocurrió para tener más acogida sacar algo novedoso, diferente y también se pueda lanzar en ambos canales de YouTube.

¿De qué tratan los videoclips de “Cuando te veo”?

Uno es una performance: baile, actuación, y eso. El otro cuenta la letra de la canción. Creo que es la primera vez que se hace una idea como esta. Estamos seguros de que al público les va a gustar porque van a tener como 2 por 1. El 28 sale el primer videoclip en el canal de Álvaro Rod y el otro el viernes 4 de junio, en el canal de You Salsa.

¿Es su primera colaboración con Álvaro Rod?

Sí, pero de hecho lo conocemos de antes, tenemos amistad con él, hemos trabajado incluso en anteriores producciones, él ha participado en algunos coros de canciones de You Salsa.

¿Cómo cuáles?

En los coros de “Sentir”, por ejemplo. Y antes de que esté yo, había trabajado en los coros o como coach.

Entonces esta vez dijimos vamos a lanzar algo juntos y que sea por lo grande. Por eso se está haciendo dos videoclips, con bastante fuerza y empeño, para que salga bonito y algo diferente, que es siempre lo que apuesta You Salsa, lanzar cosas nuevas, diferentes. Y la canción es muy bonita también, sé que al público le va a gustar.

You Salsa grabó “Sentir” (versión salsa) junto al cantante original, Marcos Llunas. ¿Cómo fue?

No fue planeado, salió de improviso. En aquel momento no había pandemia, había shows en vivo. Nosotros tocamos diferentes canciones en salsa, adaptaciones, y entre ellas estaba “Sentir”. La canción era parte de nuestro repertorio en conciertos.

Cierto día, Marcos Llunas justo estaba por Lima con su hijo Izan, haciendo publicidad para Luis Miguel, la serie. Él se cruza con alguien del team de You Salsa, y este le dijo: “Marcos mira, nosotros tocamos una canción tuya llamada “Sentir”. Y se le ocurrió decir: “¿Por qué no la graban juntos? ‘Sentir’ en salsa”. Le mostraron la canción grabada en vivo en concierto, y dijo: “Ya, pero solamente tengo dos horas, porque tengo que seguir y viajo”.

En esas dos horas, llevaron a Marcos al estudio, fuimos y ahí se grabó tanto el videoclip como la canción. Él fue super profesional. Obviamente es su canción, pero era la segunda vez en su vida que cantaba salsa. Nosotros emocionados porque conocemos su trayectoria. Y desde ahí nació una amistad y se hizo un match perfecto entre Marcos Llunas y You Salsa, porque la canción fue un éxito.

A raíz de eso teníamos planeado hacer una gira juntos. Sin embargo, por la pandemia no pudimos concretar.

¿Tienen más canciones junto a Marcos Llunas?

Claro, de ahí ya vimos otras canciones como “Para reconquistarte” en balada con violines y todo. Esa ya la grabamos en pandemia. A la distancia, él desde México y España, donde más para, y nosotros desde acá.

También consideramos “Por amor”, que es una composición de Marcos y le tiene un gran cariño. La tenemos ahí guardada, esperando el momento indicado para lanzarla.

You Salsa también anunció el lanzamiento de una escuela virtual de música.

Sí, al inicio de la pandemia. Bueno, a raíz de esto, todos se reinventaron, nuestros músicos también son capos todos. Entonces el team You Salsa se reunió para proponer esta idea y ver cómo realizarla de la mejor manera, porque de hecho era una idea que ya se tenía desde antes, pero a falta de tiempo precisamente no se terminó de concretar, pero sí era un sueño.

La escuela se lanzó. Tuvimos profesores de canto, como Johnny Lau. También hubo conferencias con Marcos Llunas, cursos de bajo, piano, percusión, etc. La verdad tuvo mucha acogida. Nosotros fuimos invitados a dar charlas sobre nuestra experiencia.

Tú y Jean Pierre Puppi también incursionaron en la actuación.

Sí, en Rivera, el protector, una serie de narcos. Bien interesante la historia.

¿Era la primera vez que actuaban?

No, porque lo hice antes, en la universidad, en taller de teatro, cortometrajes. Puppi estaba como “pero yo nunca he actuado”, y lo hizo súper bien, nos encantó la experiencia.

Cuéntame más de Rivera, el protector.

La producción estaba a cargo de Alejandro Nieto Polo. Tengo entendido que la serie se va a estrenar pronto. Las grabaciones fueron a fines del año pasado.

Ahí está Gerardo Zamora, José Luis Ruiz, Carlos Thorton, Milena Zárate, hay actores con peso y nosotros (risas).

Nos invitaron inicialmente, y obviamente nos hicieron una especie de audición virtual. Nos mandaron parte del guion e hicieron casting virtual.

Fue una linda experiencia. Tengo entendido que, si se hace una segunda temporada, vamos a participar. Nosotros encantados.

¿Qué nuevos proyectos se vienen con You Salsa?

Tenemos algunas canciones grabadas, pero vamos a empezar una nueva con un artista internacional, del género latino, estamos emocionados por eso y también tenemos proyectos posiblemente fuera del Perú. La verdad que no hemos parado ni por pandemia, y eso es lo bonito, porque a pesar de la pandemia, la música sigue.

¿Qué opinas del panorama actual en la salsa?

Hay muchos artistas nacionales muy buenos, no solo en el rubro de la salsa, el tema es que no hay una industria musical propiamente dicha en Perú, pero lo bueno es que cada uno sigue trabajando desde Son Tentación, Gaby Zambrano, la misma Yahaira Plasencia que se tiene que ir hasta el extranjero para hacer música al igual que Leslie Shaw, y así hay muchas talentosas, perseverantes.

Ustedes son llamados ‘Los reyes de la salsa’, ¿a qué creen que se deba su buena acogida?

Nosotros mismos nos sorprendemos porque es orgánico, es decir, no es que nosotros hemos puesto plata a nuestros videos en YouTube. A veces tienes millones de reproducciones, pero son pagadas, lo nuestro es completamente orgánico.

Creo que el formato de ser un dúo al público le gusta, y también que la música que lanzamos, que hacemos, musicalmente hablando, suena muy bien, suena diferente a lo que todos hacen, que es muy parecido.

Entonces tratamos siempre de darles algo diferente. Y creo que la clave es máxima y el secreto es el trabajo en equipo. Porque creo que Puppi y yo, así solitos, no la haríamos.

Hacer un trabajo profesional de primera requiere de muchas personas, desde el community manager, el productor, encargado de plataformas. Somos un equipo muy lindo. De hecho, estamos trabajando de la mano de OneRPM, que es una empresa de distribución colombiana que apuesta también por nosotros. Es todo un team que se esfuerza. Creo que es esta clave del éxito. Somos un pequeño equipo que hace mucho.

¿Cuál es la meta de You Salsa?

Tenemos muchos sueños que cumplir como You Salsa, la proyección internacional es nuestra meta ahora. Estamos enfocados en traspasar fronteras con nuestra música, como está sucediendo de manera espontánea en Japón.

Nos enviaron videos de locutores japoneses que ponen nuestras canciones y las están cantando en su media lengua, y es casi fonético como lo cantan. A nosotros nos causó gracia y asombro de que en un país tan lejano y en otra lengua llegara You Salsa.

Pero la meta que tenemos apunta a la nominación a un Latin Grammy. Se está trabajando en ello, espero que todo salga bien con la bendición de Dios.

Tenemos la canción “Y ahora qué hacemos”, de Jorge Luis Piloto, que es un compositor afamado a nivel internacional, que ha trabajado con Cristina Aguilera, Celia Cruz, Víctor Manuelle. Él es ganador de Grammys por sus canciones y la producción es de Tony Succar, quien también es ganador de Grammy. Nosotros como grupo nuevo apuntamos a eso y esperamos pronto lograr una nominación y si se logra un Grammy sería ¡wow!

