Magaly Medina niega que sus reporteros persigan a ‘Apoteósico’: “¿Quién es él?”

Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa, Magaly TV, la firme, para contestarle a Aldo Díaz ’Apoteósico’, quien la acusó de enviar a sus reporteros a perseguirlo. De manera contundente, la conductora aseguró que en ningún momento ha buscado al coanimador de Gisela Valcárcel.

La figura de ATV indicó que su equipo de trabajo no tiene intenciones de averiguar más sobre la vida del presentador de El artista del año.

“Hay un tipo que en el programa de los sábados de la ‘Señito’ lo llaman Apoteósico, que se llama Aldo Díaz, que entró a reemplazar a (Juan Carlos) Orderique... Ni siquiera sé, no saben quién es... Él ha declarado: ‘Los urracos de Magaly me persiguen’. ¿Quién es él?, en la lista de perseguidos no está”, sentenció.

Magaly Medina brindó estas declaraciones después de hacer públicos unos chats de WhatsApp en los que supuestamente Aldo Díaz ’Apoteósico’, quien recientemente regresó a formar parte de El artista del año, habría hablado mal de Gisela Valcárcel.

Magaly Medina busca entrevista con Edson Dávila ’Giselo’

Luego de emitir sus comentarios sobre Aldo Díaz ’Apoteósico’, Magaly Medina confesó que intenta conseguir una entrevista con Edson Dávila ’Giselo’, quien entretiene al público peruano con sus hilarantes bromas en América hoy, junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

“¿No era el co-conductor (de Gisela) ‘Giselo’? Porque hasta a Giselo lo estamos persiguiendo, lo estábamos persiguiendo hace tiempo para una entrevista, sí me perece más interesante, es al único de ese programa (El artista del año) ... Estaba pidiéndole a mi reportero que le hicieran una nota”, acotó.

Magaly Medina giselo

