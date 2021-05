Luciana Fuster criticó segmento Tiktokers de EEG: Se volvió concurso de baile

Luciana Fuster expresó su disconformidad en cuanto al manejo de la competencia Tiktokers: los rivales de Esto es guerra. La chica reality fue duramente criticada por Tula Rodríguez durante su participación el 26 de mayo.

“Estos son los retos. Si te puedes ver ahora en la repetición, hay momentos en que se han confundido, en que no han sido parejas. No es que yo tenga algo en contra de ustedes. Es más, me encantaría que sean las número uno”, fue el comentario de la conductora de En boca de todos.

La influencer conversó con las cámaras de América Espectáculos al finalizar la emisión y se mostró fastidiada por el sistema de evaluación del concurso y por la opinión de la figura de América TV.

Luciana Fuster dijo estar confundida por los retos del segmento, ya que ahora deben realizar coreografías más complejas que no están alineadas a la dinámica de TikTok.

“Hemos visto cosas por detrás que no nos parecen. Son cosas que van pasando y que te van desanimando . Por más que lo hagas bien, finalmente la opinión termina siendo otra. Molesta. Me parece mal porque es una competencia de tiktokers y de pronto se convirtió en una competencia de baile”, apuntó.

Ella lamentó que se encuentre cerca de la eliminación, debido a que su pareja es una de las personalidades más conocidas en la mencionada plataforma: “Me da lástima porque Brianna tiene bastante potencial. Es tiktoker, tiene casi un millón de seguidores. No entiendo”.

