Hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, debuta como reportero de programa

Vasco Madueño, hijo peruano de Guillermo Dávila, se viene preparando para su debut en la televisión, con el espacio ConsaludPerú, donde se desempeñará como reportero y recorrerá las calles buscando al papá y mamá de oro peruano, los mejores talentos artísticos en una novedosa secuencia.

“Soy Vasco Madueño y yo también me sumo a la familia de ConsaludPerú”, se oye decir al joven en un video promocional del programa. “Me siento muy feliz porque se ayudará a las personas que realmente necesitan”, contó en declaraciones para la prensa.

La nueva propuesta de la mencionada casa televisora premiará a los padres que cuiden a su familia, atiendan a sus hijos y sean un buen ejemplo. Pero no sOlo los padres ejemplares serán premiados, también aquellas personas que trabajan en las calles para buscar su sustento.

“Me siento muy feliz porque no solo es el hecho de entrar a la televisión, sino que esto me facilita realizar algo que me gusta hacer, que es ayudar a los demás”, añadió el nuevo integrante.

Por otro lado, Vasco Madueño se refirió a su madre Jéssica Madueño como la persona que más admira. “Soy testigo de todo el esfuerzo que ha hecho para sacarme adelante y así poder cumplir mi más grande sueño: ser un cantante profesional para llevar alegría y esperanza a los demás”, expresó.

Acerca de sus proyectos musicales, el artista contó que dicta clases básicas de canto popular para financiar sus clases de canto lírico. “Desde hace un año canto música folclórica y tengo varias composiciones, pero la pandemia ha complicado un poco que las registre en Indecopi. Me encantaría subir un sencillo desde hace mucho tiempo he querido hacerlo, pero ya llegará el momento”, concluyó Vasco.

