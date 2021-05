El Shamuco, compañero de La Uchulú, se conmueve al recordar a su abuelo

El popular tiktoker El Shamuco se presentó este jueves 27 de mayo en el programa En boca de todos para hablar sobre su distanciamiento con La Uchulú.

Durante su visita al set de América TV, el joven recordó a un familiar cercano que falleció hace aproximadamente dos años. Él se conmovió al rememorarlo y le dejó unas palabras.

“Es difícil hablar de eso. Voy a estar eternamente agradecido con mi ‘papá'”, expresó el tiktoker al hablar de su abuelo.

“Hasta el día de hoy lo extraño y me gustaría que presencie todo lo que estoy logrando ahora , pero sé que desde el cielo me cuida y me incentiva”, agregó.

La Uchulú le responde a El Shamuco

Esaú Reátegui, caracterizador de La Uchulú, se presentó en América hoy para explicar su alejamiento con su compañero. Este pronunciamiento llega luego de la breve aparición de El Shamuco en El reventonazo de la Chola, quien aseguró que no iba a participar de más ediciones del programa.

“No me informaron de mi salida, simplemente lo dejamos ahí, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por las que me pusieron de lado, pero no importa”.

Al respecto, el creador de la coreografía de “No sé”, aclaró si su relación con su colega había terminado. “No hay que enamorarnos porque nos pagan mal, nos montan ‘cachos’, por eso uno tiene que ser del pueblo, para el pueblo y para el consumo del pueblo”, respondió a las panelistas de América hoy.

