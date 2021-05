Diego Boneta en Jimmy Kimmel Live: Luis Miguel era como nuestro Elvis Presley

El actor mexicano Diego Boneta fue el invitado especial de Jimmy Kimmel Live. Junto al popular entrevistador, habló del éxito de Luis Miguel, la serie en esta segunda temporada.

El intérprete llegó al set de televisión con tequila y charola en mano para compartir una cálida conversación en el late night más famoso de Estados Unidos.

“Para las personas que no están familiarizadas con Luis Miguel, podrías decirnos si es el cantante más importante en la cultura latina”, le preguntó Jimmy Kimmel.

“Es una de las mejores voces que ha habido (...) Después de dos temporadas y de ver el fenómeno que fue, puedo decir que Luis Miguel era como nuestro Elvis Presley o Frank Sinatra”, fue la respuesta del actor extranjero.

En otro momento de la charla, Diego Boneta reveló haber sentido mucha cercanía con el cantante, pues con el paso de los capítulos se enteró de los difíciles momentos que vivió.

“Ha sido muy duro para él, la verdad muy intenso, también. Es mucho el drama que hay en su vida”, dijo el protagonista del ‘Sol de México’.

Diego Boneta habla de su relación con Renata Notni

El actor mexicano anunció su relación con Renata Notni tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Ambos mantuvieron en perfil bajo su romance y evitaban hablar de ello.

No obstante, en su paso por un aeropuerto, la pareja fue consultada por su vínculo. “Lo que no se ve, no se pregunta, exactamente (...) Yo también estoy muy contento y muy feliz”, sostuvo Boneta.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.