Lucero critica canción de Gian Marco en show con Mijares: “Es malísima”

En pleno concierto virtual con Mijares, la cantante mexicana Lucero criticó duramente una canción compuesta por Gian Marco que fue estrenada en 2013 por su exesposo.

Todo empezó cuando la expareja recordó las canciones que ambos interpretaron. En un momento, Lucero se refiere al tema del cantante peruano y asegura que, cuando este se lanzó, la prensa señalaba que era dedicado para ella.

Sin embargo, durante el show, la mexicana reveló que nunca fue de su agrado, por lo que la calificó de “malísima”. Además, mencionó que ella decidió no incluir la canción de Gian Marco en el repertorio del concierto virtual.

“Ah no, decía: ‘Es que esa canción se la dedicó a Lucero’. Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’, es malísima”, expresó la intérprete.

En seguida, Mijares salió en defensa del tema y aclaró que Gian Marco es un gran amigo suyo. “Es un temón, preciosa canción de Gian Marco, pero por qué la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘Oye, ¿se la hiciste a Lucero?’. El autor es Gian Marco, un gran amigo mío, un gran cantautor peruano”, señaló.

Pese a la postura de Mijares, Lucero insistió en mostrar su rechazo por la canción del compositor peruano . “Perdón, Gian Marco, no es por eso, sino que es malísima, me gusta más la de ‘Sentirme vivo’”, agregó.

“Le dije (a Mijares) que hoy no la vaya a cantar. Dijimos con los chicos que esa no hay que tocarla. No es tan bonita, no es de las mejores. Me sé todas las tuyas, pero menos esa”, finalizó la artista conocida como la ‘Novia de México’.

