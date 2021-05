Kelly Osbourne responde rumores de cirugía plástica: Gracias por el cumplido

Kelly Osbourne, hija del reconocido músico Ozzy Osbourne, rompió su silencio sobre los recientes rumores que se levantaron sobre su actual apariencia física.

La conocida presentadora de televisión usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en el que respondió las dudas de sus detractores. De manera muy calmada, y mientras estaba en una sesión de maquillaje, la joven de 36 años reconoció que se hizo algunos arreglos en el rostro con inyecciones, pero jamás pasó por el quirófano.

“Solo quiero mencionar un tema del que todos ustedes están hablando, porque siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica”, comenzó diciendo Kelly Osbourne en el clip.

La famosa británica, que en octubre pasado reveló que perdió casi 40 kilos, insistió en que nunca le ha hecho nada a su rostro. “ Nunca me he hecho nada en la cara, más que un par de inyecciones en mis labios, en mi mandíbula y en mi frente aquí. No miento, pero gracias por el cumplido ”, agregó con una sonrisa.

Asimismo, en la publicación del video, Kelly Osbourne dejó un corto mensaje para sus seguidores y detractores.

“¡Aplastemos estos estúpidos rumores! ¿No pueden simplemente estar feliz por mí?”, escribió.

La declaración de Kelly fue celebrada por sus fans y algunas celebridades como Vanessa Hudgens y la bailarina de Dancing with the stars, Cheryl Burke. “Te ves increíble. A la m*****”, comentó Hudgens. Mientras que Burke le escribió: “¡Te ves preciosa!”.

Kelly Osbourne niega haberse realizado cirugía plástica.

