Guillermo Dávila confirma su participación como entrenador en La voz Perú

Guillermo Dávila confirmó que será el cuarto entrenador en la nueva temporada de La voz Perú, a través de un video promocional de Latina Televisión. Esta vez, el cantante venezolano estará al lado de grandes estrellas de la música nacional e internacional: Eva Ayllón, Mike Bahía y Daniela Darcourt.

En las imágenes difundidas por el canal, se ve al intérprete de “Cariño mío” expresando su entusiasmo por unirse al conocido programa de canto peruano que se estrenará en junio próximo.

“Sin pensarlo dos veces acepté y es que volver a este hermoso país me fascina. Soy Guillermo Dávila y durante muchos, muchos años, mis canciones han unido a los corazones peruanos, es por eso que llego convencido a enamorarlos una vez más. En este grandioso escenario, prometo ganar y encontrar a la mejor voz del Perú”, expresó.

“En junio estaré al lado de la maestra Eva Ayllón, Mike Bahía y Daniela Darcourt en el show de canto más espectacular de la televisión mundial”, añadió.

En una entrevista exclusiva con Mujeres al mando, Guillermo Dávila manifestó, además, su admiración hacia los participantes de La voz Perú. “No les puedo decir concursantes, sino artistas porque cada vez se presentan muchas personas que son demasiado profesionales”, acotó.

Guillermo Dávila: su hijo no quiere verlo en La voz Perú

A mediados de mayo, Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se mostró en contra de la participación del cantante en La voz Perú.

“Este hombre me arruinó la niñez. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible”, aseveró. “Ahora que ya no soy niño, ya estoy harto de (la) prensa, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida”, añadió el joven.

Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible, sostuvo Vasco Madueño. Foto: Captura / Amor y fuego

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.