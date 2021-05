Chikiplum se vacunó contra el coronavirus junto a personas de talla baja

Chikiplum ya se encuentra inmunizado contra la COVID-19. José Luis Ríos recibió la primera dosis de Pfizer recientemente junto al grupo de personas con enfermedades raras y huérfanas, por lo que se mostró bastante emocionado.

El integrante de El artista del año, quien fue sentenciado junto a Josimar, confirmó la información a El popular durante una entrevista. En la conversación, reveló que asistió al centro de vacunación junto a su esposa y otros conocidos de talla baja.

El cómico se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de inocularse contra el coronavirus. “No pensamos que llegue tan rápido. Estaba ansioso. (...) Es una oportunidad que nos da la vida” , dijo.

José Luis Ríos precisó que hasta el momento no había presentado ningún efecto secundario: “Ninguno, gracias a Dios. Solo me duele el brazo, pero las enfermeras me dijeron que pasará conforme corran los días”.

El popular Chikiplum también se refirió al reto que tendrá que enfrentar contra Josimar en el programa de Gisela Valcárcel. “Considero que tiene la mejor voz en el género salsa, pero no me achico ante nadie. Daré la talla en la pista de baile. A mí nadie me amilana y no lo digo por soberbia”, expresó.

Josimar y Chikiplum fueron los sentenciados en la gala del 22 de mayo. Foto: América TV

Por este motivo, pidió a sus seguidores votar por él y difundió un video en el que mostró a los usuarios cómo utilizar la plataforma de América Televisión para ayudar a continuar en competencia: “Amigos y amigas, quiero seguir contando con su apoyo. Aquí los pasos para votar, muchas gracias de antemano por el apoyo”.

