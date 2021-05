Brad Pitt gana la custodia compartida en largo juicio con Angelina Jolie

Durante cinco años después de su divorcio, el actor Brad Pitt y la actriz Angelina Jolie se han enfrentado en la corte para determinar la custodia de sus seis hijos.

Sin embargo, este miércoles 26 de mayo, el juez John Ouderkirk falló a favor del protagonista de Once upon a time in Hollywood. Con esta decisión, Brad Pitt logra ganar la custodia compartida de sus pequeños , según confirmó el sitio Page Six.

“Este juicio duró varios meses y hubo una gran cantidad de testigos, expertos, terapeutas y otras personas que han estado con los niños y alrededor de ellos, y la decisión se basó en esto”, expresó una fuente sobre el caso al medio internacional.

También se informó que el juez se negó a permitir que los hijos de los actores testifiquen, por lo que ninguno de ellos se mostró en contra de su padre.

Por su parte, la actriz criticó la decisión del magistrado de California por no querer tener en cuenta las pruebas que, según ella, son relevantes para determinar la seguridad y el bienestar de los niños.

Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie son : Maddox, de 19 años, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, y los gemelos Knox y Vivienne, de 12 años.

Recordemos que Angelina Jolie solicitó el divorcio al actor en setiembre de 2016, dos años después de contraer matrimonio. Pero fue recién en abril de 2019 cuando la expareja fue declarada legalmente soltera.

