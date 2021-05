Ana de la Reguera: “Las cosas están cambiando en Hollywood”

Una de las cosas que recuerda Ana de la Reguera sobre su participación en la película El ejército de los muertos es la impresión que la invadía cuando llegaba al set y se encontraba con la magnífica réplica de la ciudad de La Vegas destruida por los zombis y rodeada por más de 2.500 esqueletos. “Yo decía ¡Wow! Esta es una película muy grande, no había medido la magnitud. Fue muy impactante y todos los días me decía lo mismo”, revela la actriz mexicana, quien se ha forjado una sólida carrera en Hollywood y ahora a sus 44 años está protagonizando la última creación de Zack Snyder para Netflix al lado de Dave Bautista. Conversamos con ella unos minutos a través del Zoom.

¿Qué significa para ti haberte convertido en la musa latina de Zack Snyder en esta película?

(Risas) No me considero para nada una musa de Zack, pero me siento muy afortunada de haber trabajado con él, que me haya invitado a hacer esta película, de haberlo conocido. Es un ser divino. Yo creo que tiene una comunicación tan cercana con los fans por lo accesible que es, aprendí mucho a su lado.

¿Cuál fue tu preparación para las escenas de acción?

Teníamos un campamento para aprender a manejar las armas y a trabajar en equipo como si fuéramos un ejército. Eso fueron dos semanas. Luego, filmábamos las escenas de no acción por la mañana y, por la tarde, las de acción todos juntos, en equipo.

¿Cómo fue compartir el rol coprotagónico con Dave Bautista?

Fue increíble, hicimos química inmediata, nos hicimos muy amigos desde que empezó la película. Fue muy fácil, él es un gran actor. La gente lo tiene en la visión como que antes fue un luchador y que después empezó tarde en la actuación, pero la verdad es muy talentoso y cada vez lo hace mejor. Y en esta película se luce. Fue bonito ver todo ese proceso, conocerlo y que me dieran esa oportunidad, porque mi personaje es la parte más sentimental de la película, pues ella no está allí tanto por el dinero, sino por razones personales.

Hemos seguido tu carrera desde que hacías telenovelas y ahora te forjas una carrera en Hollywood. En esta película hay una importante presencia de actores latinos, sin que se subraye o se les etiquete como tal. ¿Las cosas han cambiado para los extranjeros en Hollywood? ¿Cómo ha sido este camino para ti?

Bueno, desde los 28 años he hecho varias películas para Hollywood, pero este es un protagónico . Se trata de trabajo constante, una cosa es hacer una película o dos y otra cosa es tener una trayectoria y definitivamente a esta edad de 44 años me va mejor que antes, y eso es más difícil para mí de lograr. Ahora estoy haciendo cosas más importantes, protagonizando y esto se debe también a este cambio, a las plataformas digitales. Es interesante ver que se abran las puertas, que no haya estereotipos. Son cosas que están cambiando.

Además los roles femeninos también han dado un volantín, están muy empoderados en las películas…

Definitivamente. Antes, tenías papeles distintos. Por ejemplo en Nacho libre mi personaje era importante, pero en el resto era como que la novia, la que estaba allí, la enfermera, ahora es como que estás al frente y eso es lo que ha cambiado.

Qué opinas de que, ahora por la pandemia, las películas se luzcan más a través de las plataformas. ¿Eres una romántica del cine? ¿Crees que volverá a reverdecer la pantalla grande o las cosas van a continuar cambiando?

Es muy difícil de saber. Pero yo sí soy una romántica del cine. Fui a ver esta película en la pantalla grande y es otro sentimiento (se estrenó en algunos cines de EE. UU.) y por eso invitaría a todos a que sigan yendo al cine. Espero que la gente regrese porque nunca vas a ver una película igual en una pantalla grande, a oscuras, con gente compartiendo reacciones y estando lejos de tu celular y de cualquier distracción. Pero El ejército de los muertos es una película para Netflix, así que aprovechen, apaguen la luz y el celular y disfrútenla.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.