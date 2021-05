Radiohead transmitirá este viernes 28 su concierto en Lima por YouTube

Este viernes 28 de mayo, la agrupación británica de rock alternativo Radiohead transmitirá su primer y único concierto realizado en Lima en la plataforma de videos YouTube.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la banda liderada por Thom Yorke anunció que todos los seguidores alrededor del mundo podrán revivir el espectáculo que dieron hace más de tres años en la capital.

“Este viernes, volvemos a visitar Lima, Perú, en el espectáculo de abril de 2018. Sintonízanos desde las 8 p. m. (hora británica)”, se lee en el post que cuenta con más de 46.000 ‘me gusta’ y cerca de 168.000 reproducciones.

El show de Radiohead estará disponible a partir de las 2.00 p. m. en todo el territorio nacional a través de su canal de YouTube. En el video promocional se aprecia a la agrupación interpretando canciones de su setlist como Street Spirit, Everything in its Right Place y Creep, tema que pocas veces es incluido en sus presentaciones y que fue una sorpresa para los asistentes de esa histórica fecha.

“Como ustedes saben, es nuestra primera vez en Perú, gracias por recibirnos, gracias por hacernos sentir amados, gracias por venir a este increíble lugar”, manifestó el vocalista antes de tocar el sencillo lanzado en 1992 y que los catapultó a la fama.

