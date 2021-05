Luego de haber cancelado las ediciones 2020 y 2021 debido a la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19, el festival de música Primavera Sound anunció este martes 25 de mayo el primer listado de artistas y agrupaciones que participarán en la presentación del 2022.

Entre los nombres que encabezan el line up preliminar se encuentran Tame Impala, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave, Pavement, Dua Lipa, Beck, The National, Disclosure, Yeah Yeah Yeahs y Tyler, The Creator.

Line up de la edición 2022 del Primavera Sound. Foto: Primavera Sound

A diferencia de años anteriores, esta edición del Primavera Sound se extenderá por 11 días, desde el 2 al 12 de junio del 2022 .

“Una edición extraordinaria que se explica por la combinación entre los dos años sin festivales que hemos tenido que afrontar y el deseo de celebrar el 20º aniversario de Primavera Sound como se merece”, sostuvo la organización en un comunicado en su portal oficial.

Este festival se caracteriza por convocar lo más destacado de la industria de la música contemporánea alrededor del mundo. En esta ocasión, América del Sur estará representada por El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores, 107 Faunos, Nicki Nicole, Cazzu, Paloma Mami, Ela Minus y Duki.

Al igual que en 2017, Perú también estará presente en el Primavera Sound con la actuación de la productora Sofia Kourtesis, quien radica en Berlín desde los 17 años y cuenta con tres producciones aclamadas por la crítica especializada local e internacional: un EP homónimo lanzado en 2019, “Sarita Colonia” de 2020 y “Fresia Magdalena” de 2021.

La productora peruana Sofia Kourtesis estará en el Primavera Sound 2022. Foto: Captura

