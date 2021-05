Oprah Winfrey habla sobre el abuso infantil que sufrió en su familia

Oprah Winfrey utilizó el espacio de la nueva docuserie que produce junto con el Príncipe Harry —The me you can´t see (El yo que no puedes ver)— para relatar sus propias vivencias. La popular presentadora de televisión estadounidense brindó detalles de una etapa de su vida que, si bien había mencionado años atrás, nunca antes había relatado a profundidad.

“Yo no sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de esa palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, relató Winfrey, tras revelar que, desde los 9 años, sufrió abuso sexual en su entorno familiar.

La productora de la docuserie afirmó que fue víctima de abuso por parte de su primo, un tío y otros familiares hasta que cumplió los 14 años, cuando quedó embarazada de uno de sus agresores. La conductora contó que dio a luz al bebé, pero que este falleció a las dos semanas de nacido.

“No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, relató la presentadora.

“Es algo que acepté: que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, lamentó entre lágrimas.

Las declaraciones de Oprah Winfrey se suman a las contundentes revelaciones que hizo Lady Gaga en la misma docuserie, donde contaba que salió embarazada a los 19 años luego de que un productor musical abusara sexualmente de ella.

