Miss Universo 2021: diseñador de Andrea Meza responde a acusación de plagio

Ivis Lenin, el diseñador que creó el vestido rojo con el que Andrea Meza recibió la corona del Miss Universo 2021, se pronunció tras ser acusado en redes sociales por supuestamente haber plagiado la vestimenta de la firma libanesa de alta costura La Bourjoisie, con sede en Kuwait.

El modista concedió una entrevista al programa Venga la alegría para dar sus descargos y aprovechó para negar cualquier tipo de copia en su trabajo.

Ivis explicó que la idea de elaborar este diseño en seda con flecos de canutillo surgió cuando una mujer, hace ya varios meses, se lo pidió para lucirlo en un concurso internacional, por lo que originalmente no era para Andrea Meza.

“Después de que gana Andrea Miss Universo, obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella, entonces la gente como que anda buscando cualquier cosa para atacar. Yo te puedo decir que yo nunca en mi vida había visto ese vestido, porque así lo es, me han mandado cuatro vestidos, no solamente uno, parecidos, casi idénticos al de Andrea, entonces yo sé reconocer que sí se parece, y se parece demasiado, pero la idea yo la agarré de la chica con la que iba a participar a nivel internacional, ella me dijo cómo quería el vestido, lo que tuviera el vestido…”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Asimismo, el Ivis Lenin contó que se inspiró en las divas de México para realizar el diseño del vestido que la Miss México lució en el certamen de belleza.

“ Yo siempre me inspiré en las divas del cine mexicano porque quería que el vestido fuera glamuroso, entonces yo, supuestamente, mi inspiración era sobre eso , pero ella me estaba dando la idea, a lo mejor ella sí ya lo había mirado en algún post o en algo ese vestido, porque en realidad me doy cuenta que ese vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional y pues ¿tú crees que yo lo iba a llevar a Miss Universo después de saber eso?”, indicó.

Finalmente, el diseñador también se refirió al vestido dorado que se ha viralizado, y con la que se han hecho comparativos del supuesto plagio.

“Cuando vi el vestido dije, -por no decir igual por algunos cambios que tiene-, dije: ‘Es idéntico’. Entonces cómo crees que me siento que una casa libanesa produjo este vestido y yo lo hice y quedó casi idéntico sin saber que en realidad era de ellos, sin ver ese vestido, pero sí me parece impresionante la obra del vestido dorado”, indicó.

