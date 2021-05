Las ocho décadas de Bob Dylan

Bob Dylan cumplió 80. El ícono musical y Premio Nobel de Literatura 2016, que cedió su catálogo de más de 600 canciones a Universal en un acuerdo millonario en el 2020, nació en el seno de una familia de comerciantes judíos en Duluth, una ciudad del norte de Minnesota, Estados Unidos. A los 20 años, se trasladó a New York. “Es casi tan viejo como el Rock N ‘Roll. Desde principios de la década de 1960 hasta su exitoso álbum del año pasado, Rough And Rowdy Ways, ha tenido una de las carreras más distinguidas en la historia de la música moderna”, señala la revista Rolling Stone.

Pero Robert Allen Zimmerman se inició como cantante de folk y luego tomó su nombre artístico inspirado en el poeta Dylan Thomas. Bob Dylan ha inspirado a generaciones y sus canciones han sido parte del éxito de solistas y bandas. Entre los más famosos covers, Rod Steward versionó ‘Groom’s Still Waiting At the Alter’; Elvis Presley, ‘Tomorrow Is a Long Time’; Guns N ‘Roses, ‘Knockin’ On Heaven’s Door’; Bruce Springsteen, ‘Chimes of Freedom’; Cher, ‘Tonight I’ll be Staying Here with you’ y Adele grabó ‘Make You Feel My Love’ para su disco debut 19. “Es extraño que mi canción favorita de mi álbum fuera una versión, pero no pude dejar de ponerla allí”, dijo la cantante británica.

Cuando cumplió 70 años, en una encuesta con músicos y escritores, Dylan declaró que su mejor canción era ‘Like a Rolling Stone’ (1965), tema al que había definido como su trabajo más honesto y directo. “Después de eso, no me interesó escribir una novela o una obra de teatro. Sabía que quería escribir canciones porque era una categoría completamente nueva”.

Ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado 10 premios Grammy, incluidos tres por ‘Time Out of Mind’. Sin embargo, nunca tuvo un número uno en el Reino Unido o Estados Unidos. “Dylan, residente de Malibú, tiene 17 casas en todo el mundo”, señala la BBC. Según su biógrafo, Howard Sounes, es una persona “inteligente y profunda”, pero no una personal normal, porque no es convencional. “Es un hombre lleno de contradicciones. Es tímido y solitario, pero un intérprete audaz y entusiasta sobre el escenario. A veces le cuesta saber qué decir en una entrevista, pero es un pensador muy original, con una mente viva y un gran ingenio. Sus canciones son sensibles y humanas, pero puede ser un personaje frío y duro sin contemplación con la gente. Es y siempre ha sido tremendamente ambicioso. Trabaja duro. Le gusta ganar mucho dinero. Es todas esas cosas y más”, le dijo a La Tercera.

Dylan tiene una discografía de más de 39 producciones, tanto que las revistas especializadas han elegido algunos discos con los que “darle a conocer su música a los millennials” o centennials, quienes no nacieron sin Internet y pueden escuchar en las plataformas digitales ‘Bringing It All Back Home’ o ‘The freewheelin’. “Aunque el anuncio provocó reacciones encontradas, el hecho de que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016 dice mucho sobre su alcance e influencia”, sentencia Rolling Stone. Por el momento, se sabe que su vida llegará al cine con la película ‘Going Electric’ y será interpretado por el nominado al Óscar Timothée Chalamet.

