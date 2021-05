Kim Kardashian es denunciada por incumplir derechos de sus extrabajadores

Kim Kardashian se encuentra inmersa en una polémica por una denuncia que un grupo de siete trabajadores de limpieza interpuso en una corte de Los Ángeles. Así lo informó la agencia de noticias EFE el último sábado 25 de mayo.

Según detalla, la celebridad no habría cumplido con el salario de los exempleados de su mansión, además de no respetar sus derechos laborales como los descansos establecidos legalmente.

En el documento obtenido por TMZ, el exempleados alegan que tras ser contratados les dijeron que iban a cumplir funciones a tiempo completo. No obstante, no obtuvieron los beneficios prometidos.

Frank Kim, representante legal de los demandantes, declaró al medio Daily Mail e informó sobre la denuncia impuesta el lunes 24.

“El robo de los salarios y otras infracciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma actualmente está investigando otras posibles violaciones contra mis clientes, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores”, señaló.

Kim Kardashian responde

Sin embargo, la integrante de Keep up with the Kardashian se pronunció a través de su portavoz para aclarar los hechos. En su defensa, dijo que los trabajadores de limpieza y mantenimientos fueron contratados a través de una empresa de servicios.

En ese sentido, puntualizó que la empresaria no se considera responsable de los acuerdos que el tercero habría tenido directamente con Andrew Ramírez, Christopher Ramírez, Andrew Ramírez Jr., Aron Cabrea, René Ernesto Flores, Jesse Fernández y Robert Araiza.

“Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve”, reiteró.

Kim Kardashian

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.