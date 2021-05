Jota Benz lanza nuevo tema “Hater”: “El que no es versátil se queda atrás”

Jota Benz, quien actualmente tiene planes de matrimonio con Angie Arizaga, no ha dejado de lado su carrera musical y, en su misión por convertirse en el máximo exponente peruano del género urbano, estrenó hace poco su canción “Hater”, la cual vino acompañada de un videoclip que ha sido del agrado de sus seguidores.

El integrante de Esto es guerra se mostró muy agradecido por el respaldo de sus fans y contó que tiene más proyectos en mente.

“La acogida ha sido tremenda, esta semana tengo una entrevista con una radio Ecuador y otra en Puerto Rico. Ha gustado bastante porque creo que es un proyecto personal más que comercial, quería poner en claro lo que siento, los mensajes que me llegan, decir que no me importan las malas opiniones, yo voy pa’ lante”, dijo en un comunicado.

La pareja de Angie Arizaga también explicó cómo lidia con los mensajes de odio que recibe en sus redes sociales.

“Es como todo, ¿no? Cada uno da lo que tiene por dentro, lo que viene de la gente que solamente tiene cosas negativas que decir. A mí en lo personal me gusta responderles, te quedas impresionado con la cantidad de mensajes que empiezan con ‘hate’ y cuando respondo, ya no dicen nada o dicen ‘me equivoqué contigo’, ‘perdón’”, indicó el modelo.

Asimismo, Jota Benz contó que tiene más material musical con un artista. Para esta ocasión, el chico reality se aventuró con la bachata, ya que, para él, la persona que no corre riesgos no avanza.

“Se viene una sorpresa bonita con un artista nacional que se llama Yamal. Yo he querido salir un poco de mi línea para hacer bachata urbana. Yo creo que el que no se monta a la ola, no es versátil, hoy en día se queda atrás. Yo estoy para lo que sea, he soltado temas románticos, rap, de todo”, comentó.

Además, el modelo aseguró que no ve a su hermano Gino Assereto como competencia, ya que con él se inició en el mundo de la música.

“Con mi hermano empecé en este mundo de la música. Desde chiquitos siempre lo quisimos. A veces no podíamos llegar a un acuerdo, no llegábamos a las filmaciones al mismo tiempo. Decidimos, para no retrasarnos, hacerlo por separado y los proyectos que tenemos juntos también los soltaremos más adelante”, dijo.

Para sorpresa de muchos, Jota Benz afirmó que él mismo escribe las letras de sus canciones y se involucra en todo el proceso creativo.

“Yo compongo, estoy ahí donde están haciendo instrumental desde cero, escribo, meto mano a absolutamente todo lo que saco. El 99% de los artistas compran todo hecho y listo, pero a mí me gusta el proceso de poner letra a lo que he vivido, pienso. Yo mismo estoy pendiente y presente en todo lo que tiene que ver con la música”.

Finalmente, el integrante de Esto es guerra confesó sus deseos de llegar muy lejos con la música y ser un representante peruano en el mundo.

“Mi meta es representar a mi país, ser el máximo exponente acá, porque creo que aún no hay o ha habido y no han sabido aprovechar la oportunidad. Si se me abren las puertas, de todas maneras, la aprovecharía”, concluyó.

