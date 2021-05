Josimar demandará a arquitecto que lo denunció por supuesta omisión de pago

El participante de El artista del año Josimar se pronunció tras anunció del arquitecto Paul Cedeño, quien acusó al cantante de no pagarle por la construcción de su casa de playa en Asia.

Asimismo, debido a lo dicho por el arquitecto, otras personas escribieron al cantante para expresarle que también fueron víctimas de Paul, pues lo acusan de estafa.

“Él está denunciado al día de hoy y aparte de eso, gracias a Dios que este señor ha salido en televisión a decir tantas cosas, que hay más víctimas de este señor que me han escrito ‘yo también he sido estafada por este señor’”, según Ojo.

El pasado sábado 22 de mayo, Josimar expresó que Cedeño no había finalizado con su trabajo y que al regreso de uno de sus viajes vio que su casa no era lo que esperaba.

“Él (el arquitecto) decía que la casa estaba a un 60% u 80% terminada y cuando yo regreso de la gira le digo a mi mamá: ‘Vamos a ver la casa’. Y cuando vamos, era un desastre”, comentó. “El arquitecto me dijo que ya había invertido S/ 500.000 (cuando le había dado S/ 300.000). Cuando voy con el ingeniero, él me dice: ‘Josimar, acá no hay S/ 300.000’”, dijo el interprete de “La protagonista”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.