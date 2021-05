Janick Maceta se reunió con Magaly Medina tras su paso por el Miss Universo

Tras su regreso al Perú, Janick Maceta visitó el set de Magaly Medina y protagonizó una divertida entrevista en la que hablaron del Miss Universo y diversos aspectos de su vida. La modelo contó detalles de su participación en el certamen y sobre el cariño que los peruanos le han demostrado en los últimos días.

En su llegada a ATV, la representante vislumbró el traje que usó durante el desfile preliminar de trajes típicos o alegóricos, e incluso se animó a realizar una pasarela en vivo.

Durante la conversación, la finalista habló sobre su paso por el concurso de belleza internacional, la amistad que forjó con las demás participantes, sus próximos proyectos y de su vida sentimental.

Según comentó, está en sus planes seguir impulsando el desarrollo del país desde sus posibilidades: “Quiero seguir trabajando, eso es lo número uno y el motivo por el cual yo postulo al Miss Perú. El hecho de tener esta plataforma tan grande, quiero que se enfoquen en el mensaje que quiero dar. Quiero seguir trabajando por los niños que son víctimas de violencia sexual ”.

Magaly Medina se mostró interesada por la relación de Janick Maceta y el ingeniero de sonido Rich Céspedes. La invitada evitó ahondar en su actual romance, pero indicó que Jessica Newton pudo conocerlo anteriormente:

“Yo mantengo mi vida sentimental en privado. Pero ya está aprobado, (Jessica Newton) ya lo conoció. Yo todavía tengo para unos cinco años más sin anillo. Tengo muchas cosas que trabajar y necesito enfocarme”.

Del mismo modo, confirmó que estará en Arequipa para visitar una organización benéfica afín a su lucha contra la violencia sexual infantil. “Voy a visitar el albergue con el que he estado trabajando, quiero abrazarlos y verlos. Las niñas estaban muy felices de que yo haya dado ese mensaje (durante el Miss Universo) y me decían que ellas eran las heroínas de su propia historia”, remarcó

Esta declaración originó que la conductora de ATV ahonde en la experiencia personal de Janick Maceta, quien declaró: “Yo trato de evitar la revictimización y en lo que me enfoco es en el hecho de que se deben implementar las cámaras Gesell, no sé por qué no las usan”.

