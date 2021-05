Janet Barboza furiosa con Josimar: “Veo una actitud de mucha prepotencia”

Janet Barboza y Josimar protagonizaron un tenso momento en el set de América hoy el último lunes por la mañana, luego de que el salsero comentara acerca de su polémica reacción cuando fue enviado a sentencia en El artista del año.

El intérprete de “La protagonista” pidió perdón por no haber aceptado de buena manera el veredicto del jurado y la conductora hizo un comentario, por lo que éste le cortó el diálogo de manera tajante, diciéndole “Estoy hablando pues”.

Este hecho incomodó notablemente a Janet Barboza, quien, tras algunos minutos de guardar silencio, encaró a Josimar y lo acusó de haber actuado de manera prepotente. “Ingresas aceptando tu error, me pareció genial y lo iba a resaltar, pero también veo una actitud de mucha prepotencia, veo actitudes que no me terminan de gustar porque fuiste muy cortante ahorita y lo mismo pasó en El artista del año. Te pregunto ¿Se te han subido los humos?”, aseveró.

Dicho comentario no fue tomado a bien por el salsero, quien en lugar de asumir su error, desacreditó a Janet Barboza acusándola de soberbia. “Yo creo que a ti se te han subido los humos, a mí no. Sigo siendo igual, a mí la gente me conoce, no se me han subido los humos para nada, simplemente me gusta la perfección”, sentenció.

Cabe precisar que este martes 25 de mayo en América hoy, Janet Barboza confesó que conversó con Josimar tras la discusión y no descartó reconciliarse con el salsero.

Janet Barboza critica a María Grazia Polanco en El artista del año

El sábado 15 de mayo en El artista del año, Janet Barboza se presentó como jurado invitada y criticó duramente a María Grazia Polanco al acotar que no logró colmar sus expectativas en el escenario.

“No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda”, señaló.

