Elenco de Friends se muestra emotivo por su reencuentro después de 17 años

Falta muy poco para el estreno de Friends: The Reunion, especial de HBO donde el elenco del popular sitcom revivirá a los recordados personajes que le trajeron fama a cada uno de ellos.

Días previos al esperado estreno del reencuentro entre los actores, el medio estadounidense Entertainment Tonight le realizó una entrevista a los seis intérpretes para conversar sobre cómo fue la experiencia de volver a pisar un set que no veían desde hace más de 10 años.

Todos coincidieron en el emotivo momento que vivieron al regresar al estudio donde trabajaron durante una década.

“Dormí muy bien la noche anterior, no estaba nerviosa para nada, me sentía bien. La primera pregunta fue ‘¿Cómo te sientes?’ y empecé a llorar. Entré al set y no tenía idea de que todo seguía exactamente igual”, dijo la actriz Courteney Cox.

Jennifer Aniston se sumó a la emoción de Courteney y confesó haber estado igual de emocionada. “No podía dejar de llorar”, afirmó la artista.

Por su parte, Matthew Perry señaló lo mucho que disfrutó reencontrarse con el antiguo elenco en los mismos escenarios donde empezaron a filmar la serie en 1994.

“Fueron un par de días increíbles. Ha sido muy nostálgico y muy reconfortante ver el viejo set y al grupo. Es un grupo muy unido y amoroso”, expresó Perry.

Asimismo, David Schwimmer destacó el trabajo de los seis actores y la conexión entre ellos desde la primera vez que se conocieron. “Nosotros sentimos desde la primera lectura del programa piloto, sin habernos conocido antes, un tipo de química instantánea, y cuando estuvimos grabando el piloto, se solidificó esa química”, sostuvo.

“Recuerdo haber estado impresionado con los otros cinco actores, pienso que este ha sido el mejor elenco que he visto y del cual formé parte”, comentó el actor.