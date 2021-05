Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anuncian su regreso a Lima

La pareja que se hizo conocida en un reality de competencia, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, retomaron su relación tras estar separados por varios años. Ahora, regresan a Lima luego de estar de luna de miel en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria y mamá señaló que se encuentra alistando las maletas para regresar al país. Asimismo, mencionó que Sebastián y ella están ansiosos por llegar a Lima.

“Ya nos entregaron nuestras pruebas de los resultados del PCR, así que estamos tranquilos por eso. Igual en el aeropuerto tienes que llevar tu declaración jurada”, dijo.

Por el lado del popular ‘Hombre Roca’, mostró el miniapartamento donde se alojó con Andrea. También reveló que se hospedaron en un minidepartamento económico, el cual recomendó a sus seguidores.

También comentó: “Nos dieron los resultados de los test, felizmente hoy día, a las justas, negativo los dos, así que podemos viajar tranquilos porque nos lo piden a la hora de entrar a Perú y a la hora de subir al avión, porque no puedes subir si estás contagiado”.

Sebastián Lizarzaburu le dedicó un mensaje de amor a Andrea San Martín

El ex chico reality usó sus redes sociales para enviar un tierno mensaje a la madre de su única hija. “Nos conocimos hace 8 años en un programa de televisión, por alguna razón hicimos clic desde el primer día y, a pesar de que no podíamos estar juntos aún, no pasó mucho tiempo para realmente estarlo y empezar nuestro primer capítulo”, escribió.

