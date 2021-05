Sergio George respalda a Josimar tras error en show de El artista del año

La participación de Josimar en El artista del año se ha visto truncada por un error durante su presentación del sábado 24 de mayo. El salsero quedó en sentencia al evidenciar un error en escena mientras cantaba “Querida” y “Noa Noa”.

Aunque está acostumbrado a recibir buenos comentarios de parte del jurado del programa, el intérprete peruano obtuvo duras críticas debido a una descoordinación con la orquesta de músicos que tocan en vivo, por lo que se mostró incómodo.

“La música suena y me pongo a cantar con la música que me pone el programa. ¿O sea que yo debo estar preocupado en cómo se escucha la orquesta? (...) Aquí soy un participante. Si la orquesta no me da el respaldo, no suena bien, no es culpa mía. Si ellos se equivocan, no me van a culpar a mí. Estoy disconforme con esta sentencia”, dijo.

Sin embargo, Sergio George expresó su respaldo a Josimar y resaltó su desempeño sobre el escenario de El artista del año durante una entrevista en América hoy.

“Yo había escuchado el ensayo. Hay que poner en contexto cómo ensayó versus cómo se dio en vivo. Josimar entró un poco tarde, pero para defenderlo, cualquier cosa pasa en vivo”, precisó.

El artista del año lideró el rating el 24 de mayo

El renovado programa de Gisela Valcárcel continúa registrando altos niveles de audiencia. Durante la emisión del 24 de mayo, El artista del año lideró el rating y superó a la competencia de diversos canales.

A pesar de que dicho sábado se realizó la gran final de Yo soy, grandes batallas, el espacio de Latina solo acumuló 8,3 puntos de sintonía, frente a los 13,1 del show de América Televisión y a los 13 de JB en ATV.

