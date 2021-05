Rick Nuñez: “Fue un sueño maravilloso ir a México”

Rick Nuñez es un productor musical peruano de 54 años que acaba de debutar en la actuación y nada menos que en la serie de Netflix ‘Luis Miguel’. Su personaje es Aurelio, el empresario peruano que apareció cuando el cantante sufrió el accidente con uno de los audífonos. Anoche lo vimos en escena con el protagonista, Diego Boneta.

Casado con la cantante Sandra Muente, como productor musical ha trabajado en películas como El candidato, Me haces bien, Quizás mañana, entre otras. Además, dirigió un cortometraje y ha trabajado para importantes campañas de publicidad.

“Pero siempre he tenido el bichito de la actuación. Me quedaba ese sueño. Era como un murmullo dentro de mí, un susurro. Creo que todo empezó cuando dirigí una obra donde estaba Sandra, y cuando la repusimos, uno de los actores ya no estaba disponible. Sandra me dijo: ‘Tú vas a tener que hacer ese papel’. Lo asumí con temor y cuando acabó la función, no podía creer que me felicitaban”, recuerda.

¿Cómo llegaste a la serie?

La encargada de casting es amiga de Sandra y le pidió algunos nombres, pero ninguno podía. Le insistió y ahí me propuso y envió mi foto. Les gustó y le pidieron que me presente en dos días para una prueba con vestuario. Yo estaba en Perú. Envié el casting por video. Esperé cuatro semanas. Sonó mi celular y la noticia de que estaba seleccionado me hizo gritar de alegría en el centro comercial donde estaba con Sandra. Ahí empezó el sueño maravilloso de ir a México para actuar en esa serie. Hasta ahora no puedo creerlo. Esto (la actuación) me ha agarrado madurito (ríe), me parece un regalo y quiero entregarme absolutamente a ello.

¿Cómo es trabajar en Netflix?

Es tremendo. Te tratan muy bien. Creo que Perú tiene para lograr un excelente nivel técnico para poder ser un monstruo. Lo que creo que está faltando es esa actitud de creerse que existe una industria y que podemos vivir de ella. Lo que falta es mano de obra, organización y respetar el talento. Acá hay buenos directores, pero prima el bajo presupuesto porque nunca hay plata para nada, y si tienes a un gran actor, tienes que reducirle hasta el mínimo y eso es una cadena.

¿Qué viene ahora para ti?

Durante la pandemia hice una serie web y participé en la comedia ‘Junta de vecinos’ (ProTV). Pero creo que ya la vida nos está llamando para el norte, porque creo que si ya se abrió esa puerta y si se presenta otra oportunidad, quiero estar allí.