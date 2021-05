Megadeth expulsa a David Ellefson: “No tomamos esta decisión a la ligera”

La banda de trash metal Megadeth despidió al bajista David Ellefson después de que fuera acusado de haberse involucrado con una menor de edad. Esta información fue confirmada a través de las redes sociales de la agrupación este lunes 24 de mayo.

En el comunicado, el grupo liderado por David Mustaine señaló que, aunque aún no salen a la luz todos los detalles sobre lo ocurrido con Ellefson, prefieren marcar distancia total.

“David Ellefson ya no está tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo que sucedió en una relación tensa, lo que se ha revelado hasta ahora es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible para avanzar”, expuso la misiva.

Comunicado de Megadeth sobre David Ellefson. Foto: Megadeth/ Instagram

Esta decisión tomó por sorpresa a los fanáticos de la banda, quienes han tenido diferentes reacciones ante lo ocurrido con el bajista.

Megadeth también indicó que dentro de poco se reencontrará con sus fans para presentar las novedades de su música. “Esperamos ver a nuestros fans en la gira de este verano y no podemos esperar para compartir nuestra nueva música con el mundo. Está casi completa”, mencionó el post en Instagram.

La salida de David Ellefson se dio luego de que se filtrara un video de este con una mujer que no es su esposa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.