Mariana Vértiz muestra imágenes de su nueva casa al lado de su pareja

Mariana Vértiz, la hermana de la conductora de Estás en todas, reveló a través de sus redes sociales que adquirió su propia casa junto a su pareja Diego Callegari.

“Un sueño cumplido, mi chico precioso. A pesar de todo lo que ha pasado el último año, nunca perdimos la fe de seguir construyendo nuestros sueños de la mano. Esta vez me enorgullece mostrarles un pedacito de nosotros: nuestra casita propia”, escribió en su cuenta de Instagram.

La joven mostró su amplio hogar decorado con tonos cálidos y adornado con flores. En la fotografía, la pareja lució muy feliz y cariñosa.

"Hermoso. So proud, sista (Tan orgullosa, hermana). Los amo”, comentó la conductora de Estás en todas ante la nueva noticia. Foto: Instagram/Mariana Vértiz

Ante la nueva noticia, su hermana no dudó en comentar su último post: “Hermoso. So proud, sista (Tan orgullosa, hermana). Los amo”. En respuesta, Mariana agradeció el detalle de la conductora y ex chica reality.

Asimismo, las hermanas Vértiz siempre demuestran el amor que se tienen. “Mi hermana ha pasado por un momento un poco complicado hace poquito y todo lo que le pasa a ella me pasa mí. Entonces, me pongo muy sensible porque ha sido mi mejor amiga. También es una persona que admiro muchísimo, muy fuerte”, dijo al ver llorar a Natalie en un programa de televisión.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.