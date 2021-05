María Grazia Polanco tras eliminación de El artista del año: Me fui contenta

María Grazia Polanco se pronunció en redes sociales luego de abandonar El artista del año el último sábado 22 de mayo. La vocalista de la Orquesta Bembé agradeció por la oportunidad de formar parte del elenco del show.

“Ha sido lo más lindo que me ha tocado vivir en este tiempo tan complicado. Me quedo con esta maravillosa experiencia. Agradecerle a la producción porque me hicieron sentir en familia y les tomé muchísimo cariño, al igual que a todos mis compañeros”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La artista peruana también dedicó unas palabras a Laurita Pacheco, participante que la superó en votaciones: “Me fui contenta del programa y le deseo lo mejor a Laurita, nosotros conversamos mucho un día antes del programa y estoy contenta de saber que sigue en la competencia, se lo merece”.

Finalmente, resaltó el trabajo de todo el equipo de Gisela Valcárcel. “Gracias por darme diversión y alegría en un momento difícil de mi vida. Los quiero y siempre los llevaré en mi corazón”, expresó en la plataforma.

María Grazia Polanco

María Grazia Polanco se convirtió en la segunda eliminada de El artista del año luego de caer en sentencia junto a Laurita Pacheco. A pesar de que imitó a Raffaela Carrá, fue superada en votos por su contrincante y tuvo que decirle adiós al programa.

Los jurados del espacio se despidieron de la intérprete de Orquesta Bembé con una ronda de aplausos y la conductora no dudó en dirigirle unas palabras. “Me ha alegrado conocerte y conocer tu historia, porque es una historia de valor. (...) Gracias y que sigas triunfando”, dijo.

