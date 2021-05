Linda Caba de Explosión de Iquitos vuelve a ser captada en concierto privado

A pesar de que los conciertos y shows no están permitidos, Linda Caba continúa realizando presentaciones privadas en medio de la pandemia de coronavirus. La actual vocalista de Explosión de Iquitos fue grabada animando un evento que se habría realizado en un local de Iquitos el pasado fin de semana.

En las imágenes presentadas por la cuenta Instarándula se puede ver a la intérprete cantando “No sé”, canción que semanas atrás se popularizó a través de redes sociales e incluso se convirtió en tendencia.

Según se reportó en el mencionado portal de espectáculos, la artista pucallpina fue promocionada como solista y se le ve en el escenario junto a otros músicos. En dicho local se observa a decenas de personas, quienes no respetaban el distanciamiento social ni las demás medidas de prevención ante la COVID-19.

Esta no es la primera vez que Linda Caba ha sido captada en los llamados ‘privaditos’. Por este motivo, días atrás, la agrupación Explosión de Iquitos decidió deslindarse de cualquier responsabilidad por los shows de la cantante y sus músicos.

La orquesta recalcó a sus seguidores que aún no se encuentran realizando shows en vivo debido a las restricciones por la pandemia. “Explosión de Iquitos no es solo una cantante, así que nosotros no nos estamos presentando en ningún show presencial porque respetamos las normas impuestas por el Gobierno”, indicó en una nota de prensa.

La artista ya había explicado anteriormente su accionar a La República, alegando que dichos clips fueron registrados mucho antes de que se popularice el tema “No sé” y aseguró que respetó los protocolos de seguridad.

“En Iquitos la mayoría de los restaurantes funcionan así. Los cantantes y las personas comiendo en sus mesas, al momento de comer se quitan la mascarilla y después se ponen la mascarilla”, expresó a mediados de mayo.

