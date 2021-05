La Uchulú sobre su actuación en El artista del año: Estoy para aprender

Tras su reciente presentación el El artista del año, La Uchulú se pronunció acerca de las críticas que recibió de parte del jurado Santi Lesmes, quien aseguró que prefiere ver sus videos de TikTok. Vía redes sociales, el joven pucallpino indicó que espera seguir creciendo y mejorar gala tras gala.

“Muy feliz con esta presentación, muy agradecido con el apoyo de mis ‘chululitos’ bellos. Sé que no soy cantante profesional, sé que no soy bailarín profesional; pero todo lo que hago, lo hago con amor y cariño para todas las personitas que me siguen. Estoy aquí para aprender, para mejorar y seguir creciendo”, escribió en Instagram.

Además, La Uchulú resaltó que su estadía en la reñida competencia es un reto al que se va a dedicar con valentía.

La Uchulú reclama a la producción de El artista del año: “Me limitan”

En la última edición de El artista del año, La Uchulú expresó su incomodidad con la producción del reality por no poder cantar una parte del tema “Todos me miran”, “para demostrar que es capaz de dar la talla en el escenario”.

“Se supone que yo estoy participando y yo tengo que demostrar que sí puedo. A mí me limitan que la parte más importante la cante el invitado. Yo quiero demostrar que también puedo”, comentó en conversaciones con la presentadora Gisela Valcárcel.

