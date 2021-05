La Uchulú niega haber minimizado a Cielo Torres en El artista del año

El último sábado en El artista del año, La Uchulú y Cielo Torres sorprendieron al jurado con un show al ritmo de “Todos me miran”; sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que durante los ensayos, la tiktoker le reclamó a la producción para que le dejaran cantar parte de la letra que interpretaría su compañera.

Tras la revelación de este suceso, la concursante fue criticada en redes sociales, por lo que decidió salir a pronunciarse para aclarar que nunca intentó minimizar la participación de la también actriz.

“Sin desmerecer el trabajo de las demás personas ni de Cielito, yo sí quería cantar esa parte porque es importante”, señaló a las cámaras de América Espectáculos. “Por eso en mi casita, cuando me dijeron el cambio, me fui a practicar, porque yo sé que puedo dar, hacerlo, y en los ensayos que tuvimos me aprobaron eso y me siento feliz”, añadió la tiktoker.

La Uchulú fue presentada como la gran sorpresa de El artista del año. Además, bailó “No sé” durante el comentado regreso a la televisión de Gisela Valcárcel.

¿Qué dijo la Uchulú sobre la producción de El artista del año?

La Uchulú aseguró que la producción de El artista del año limitaba su talento, debido a que no la dejaban interpretar partes difíciles de las canciones que le tocaban.

“Se supone que yo estoy participando y yo tengo que demostrar que sí puedo. A mí me limitan (en) que la parte más importante la cante el invitado. Yo quiero demostrar que también puedo”, aseveró.

