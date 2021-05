Janick Maceta promueve campaña para abrigar a perros del frío en Lima

Janick Maceta regresó a Perú luego de su participación en Miss Universo 2021 y de inmediato se puso a impulsar proyectos sociales a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, la reciente finalista del certamen de belleza promovió una iniciativa de jóvenes de Lima Norte que buscan abrigar a perros callejeros en este invierno.

“Abriga a un callejerito” es el nombre del proyecto centrado en la estación Naranjal y Los Olivos. La modelo compartió en sus historias la colecta que se está organizando para proteger a estos animales.

“Hola amig@s, desde hace 3 años, estoy realizando la campaña ‘Abriga a un callejerito’. A pesar de las dificultades que estamos viviendo por la COVID-19, no queremos dejar de pasar esta oportunidad de abrigarlos, pues ellos también sienten”, se lee en el mensaje.

Por su parte, Janick Maceta mantiene una agenda recargada luego de pisar Lima. La joven visitará el set de Magaly TV, la firme y luego se reunirá con Jorge Benavides.

Estas actividades fueron confirmadas por Jessica Newton, actual directora de la organización de Miss Perú, que a mitad de año coronará a la sucesora de Maceta.

Janick Maceta se retira de los certámenes de belleza

Tras participar en Miss Universo 2021 y alcanzar el top 3, Janick Maceta reveló que dará un paso al costado en los concursos de belleza.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, dijo la modelo en declaraciones a un medio local.

