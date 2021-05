Edson Dávila se emocionó al ver a toda su familia en En boca de todos

Edson Dávila, más conocido como Giselo fue el invitado estrella en el último programa de En boca de todos. Ahí se rió, bailó y también lloró al escuchar a su hermana Betsabeth Dávila hablar sobre él.

Toda su familia estuvo presente en el set para sorprender al bailarín de El artista del año. En un momento, le preguntaron a una de sus hermanas, si Giselo tenía algún defecto. Ella respondió: “Realmente no tiene defectos, es muy gracioso, muy alegre. Cuando una persona está triste en algún momento, si tu lo buscas te alegra”.

Al escuchar a su hermana, no pudo evitar la emoción y dijo: “Mi familia es todo”. Asimismo, Evelyn Dávila le dijo que estaba muy contenta por él y por sus logros.

“Como dijo mi hermana Evelyn, a veces te dicen de todo, pero el trabajo, mis amigos, incluso acá tengo un amigo de producción que me conoce, yo soy full chamba, a veces estoy cansado, pero trabajo duro para la familia, para cumplir los sueños”, dijo muy emocionado.

También expresó: “A pesar de que haya gente que te quiere chancar o se invente cosas, pero yo he llegado trabajar en televisión porque dios me mando por aquí”.

Durante el programa, el carismático conductor de América Hoy mencionó que su gran sueño es comprarle una casa a su madre. “Tengo un sueño, que es seguir trabajando duro para comprarle una casita porque no tenemos casa propia”. Asimismo, a su paso dejó un mensaje a todas las personas que quieren cumplir sus sueños.

“Conozco a muchos compañeros, colegas que estudiaron conmigo actuación, me dicen ‘Edson, yo no lo he logrado, cómo hiciste tú'. No es que a la primera se abrió la puerta, yo estudié actuación por el 2012 y no he dejado de aprovechar, me metí a cualquier curso o taller. A veces no había plata”, expresó.

