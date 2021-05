Cachuca tras cantar en El artista del año: “Me siento como volcán renovado”

Hernán Condori, más conocido como Cachuca, se presentó en El artista del año el sábado 22 de mayo luego de superar con éxito al coronavirus. De esta manera, el cantante de rock peruano retornó a los escenarios al ritmo de “Triciclo Perú”, uno de los grandes hits de Los Mojarras.

El intérprete se mostró muy agradecido con su aparición en el programa de Gisela Valcárcel, donde participó en la secuencia El Desafío. “Me siento como un volcán renovado que explota otra vez de emoción, que puede comunicarse con el público”, manifestó.

Cachuca, quien estuvo varias semanas internado en UCI por la COVID-19, también aprovechó esta ocasión para recalcar la importancia de cumplir con el protocolo de bioseguridad a fin de prevenir más contagios por la enfermedad.

“Yo cometí un error, no lo cometan ustedes, pensé que esta enfermedad era algo fácil, (pero) es muy bravo, tenemos parientes que no podemos despedir, el protocolo hay que respetarlo, quedarse en casa, un poquito más”, señaló. “El señor tiene algo para mí pero otros no tienen esa oportunidad, por favor cuídense”, añadió tras su participación especial en El artista del año.

Cachuca participa en elecciones 2021 tras superar al coronavirus

Cachuca acudió a cumplir con su voto en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 que se llevaron a cabo el domingo 11 de abril.

“Un placer estar aquí cumpliendo con mi obligación cívica... Es un honor estar viviendo democracia. Cada quien con su candidato, pero democracia finalmente”, expresó el cantante, con gran entusiasmo de participar en los comicios electorales.

