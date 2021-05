Amy Gutiérrez tras levantar la copa en Yo soy: “No esperaba ganar”

Amy Gutiérrez continúa cosechando éxitos a sus 22 años. La cantante de salsa levantó la copa ganadora al lado de su dupla Noelia Calle (Yuri) en la reñida final de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

Al respecto, la joven artista aseguró que no esperaba los resultados finales y se mostró muy sorprendida por su triunfo. “Estoy contenta. La competencia estuvo muy pareja y reñido. Para ser sincera, no esperaba ganar, pero sí era nuestra meta. No nos imaginábamos, en la final decidimos no pensar tanto si íbamos a perder o no, sino simplemente salimos a disfrutar y romper el escenario”, comentó para Trome.

“Sea lo que sea, si nos íbamos, nos íbamos gozadas y encantadas con lo que habíamos hecho, y si levantábamos la copa, tal como lo hicimos, todo el sacrificio que le pusimos valió la pena. Noelia y yo tenemos un sentimiento de satisfacción y agradecimiento con la gente”, continuó.

Imitadora de Yuri y Amy Gutiérrez celebran su triunfo en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Foto: Yo soy/ Instagram

Además, la intérprete de “Alguien” anunció que decidió retirarse de los concursos de talento, pues desea enfocarse más en su carrera musical. Recordemos que la joven dio sus primeros pasos en La voz kids, cuando era niña.

Amy Gutiérrez y Noelia Calle (Yuri) triunfaron en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Foto: Amy Gutiérrez Instagram

Por medio de sus redes sociales, Amy Gutiérrez agradeció a cada uno de los involucrados en su reciente éxito, empezando por su familia, su dupla Noelia Calle, la producción de Yo soy, maestros y maquilladores.

