América hoy: conductoras revelan cómo reaccionaron a rayos y truenos en Lima

Este 24 de mayo, Lima amaneció con una tormenta eléctrica, lo cual dejó sorprendidos a todos los habitantes en la capital. Ante dicho suceso, las conductoras de América hoy se animaron a contar cómo reaccionaron al notar los relámpagos y truenos en el cielo.

“Relámpagos, rayos, yo no sé qué era... Me daba miedo, yo estaba mirando por la ventana”, relató Ethel Pozo, quien presenció el inusual fenómeno mientras se dirigía a las instalaciones del canal. “Yo dije qué pasó acá, yo estaba soñando y según mi sueño eran bombas, me desperté y dije ‘¡Sigue mi sueño, era real!’”, comentó Melissa Paredes.

Sin embargo, Janet Barboza aseguró que no se sintió alarmada por la tormenta eléctrica, debido a que creció escuchando relámpagos y truenos en su ciudad natal.

“Para mí es algo muy normal, recuerden que soy cajamarquina, de Cutervo, así que desde muy chiquita estoy acostumbrada a los truenos, rayos y que después venga una buena lluvia y al final salga un solcito, que es lo que está pasando en Lima”, acotó la presentadora en América hoy.

¿Por qué Ethel Pozo se ausentó de América hoy?

Hace unos días, Ethel Pozo se ausentó de América hoy, lo cual generó preocupación entre los televidentes; sin embargo, la conductora se pronunció en redes sociales para aclarar que solo tenía leves problemas de salud.

“Pasó lo inevitable. La voz ya no me dio, siempre estoy sufriendo con mi voz, el jueves colapsé, ya no había voz. Mi nivel de voz, en especial cuando hago Mi mamá cocina mejor que la tuya, sobre todo lo esfuerzo, e intento que se me escuche y lo forcé mucho”, detalló.

