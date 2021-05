Yola Polastry recibió segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19: “Me siento segura”

Yola Polastry recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 el último sábado 22 de mayo. La popular ‘Chica de la tele’ no pudo ocultar su emoción por estar más protegida durante la pandemia y exhortó a sus seguidores a estar atentos a los padrones de inmunización.

“Mi vacuna será Pfizer nuevamente y con ella me siento segura. ¡Y recuerda, no dejes de ir a vacunarte! Es la única manera de frenar la COVID-19. Vamos, señor presidente, déjanos vacunados”, escribió en su perfil de Twitter.

Además, la pionera en la conducción de programas para niños grabó un video en el que se luce al lado del personal de salud que la atendió. “Quiero recomendarte que no dejes de ponerte la vacuna, de ninguna manera, la única forma de frenar la COVID-19 es poniéndotela, así que aquí, con todas las enfermeras, te decimos claramente: ¡Vacúnate!”, comentó.

“Estoy feliz, vacunada, a esperar unos días mas y estar protegida. Esperé un año y dos meses por ella, me pusieron la Pfizer y me siento segura. Pero me tengo que seguir cuidando hasta que vacunen a todos los peruanos. ¡Acelera Gobierno, la vacunación, que estamos muy muy retrasados!”, añadió.

Como se recuerda, la artista de 71 años recibió la primera dosis a inicios de mayo y compartió la experiencia con sus admiradores. “Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada, normal, no duele ni cuando te la ponen”, afirmó la intérprete de “El telefonito”.

