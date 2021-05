Pedro Suárez Vértiz por elecciones 2021: Voten por quien quieran, pero voten

Pedro Suárez Vértiz, quien acaba de ser vacunado contra el coronavirus, incentivó a los peruanos en el extranjero a asistir a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 el próximo domingo 6 de junio. A través de su cuenta oficial de Facebook, el cantante de rock peruano pidió cumplir con el derecho al voto, independientemente de si éste será a favor de Pedro Castillo o Keiko Fujimori.

“Me sorprendió mucho que solo el 20% de los peruanos que viven fuera hayan ido a votar en las últimas elecciones”, comentó al inicio de su publicación.

“Quiero suplicarles que este 6 de junio vayan a votar todos, por favor. Voten por quien quieran, pero voten sí o sí. Ustedes son la cantidad suficiente para definir el resultado electoral de su amada patria. Se puede votar con DNI vencido. Háganlo por sus familias, amigos y por su país para ‘Cuando piensen en volver‘”, añadió.

De esta manera, Pedro Suárez Vértiz recalcó en su Facebook que la participación de los peruanos fuera del Perú en las Elecciones Generales 2021 será esencial.

Pedro Suárez Vértiz pide ayuda para joven con coronavirus

Hace unos días, Pedro Suárez Vértiz pidió colaboraciones para una joven con coronavirus que había resultado con el 90% de sus pulmones afectados.

“Esta jovencita se está literalmente muriendo de COVID-19. Tiene tomado el 90% de los pulmones. Está en un hospital de Villa El Salvador. No tienen camas UCI. Le han conseguido una, pero no la reciben si no pone S/ 80.000. Están haciendo colecta a ver si llegamos”,

Pedro Suárez Vértiz pide ayuda para joven que está grave por COVID-19

