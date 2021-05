Milett Figueroa tras detalle de Diego Val: “Hay mucho respeto entre los dos”

En el último programa de El artista del año, Gisela Valcárcel reveló que Milett Figueroa recibió tulipanes durante sus ensayos, pero no se sabía quién esa la persona. Después, se reveló que Diego Val fue quien le dio ese detalle.

“Yo tengo una linda relación con Milett y creo que es importante demostrar amor a esas personas importantes con mínimos detalles”, explicó Diego a los televidentes.

Asimismo, acotó sobre el escenario: “La quiero mucho y ella sabe cómo me siento por ella. Así que adelante, sabes que eres una profesional y no debes escuchar lo que nadie más dice solo lo de tu corazón”.

Milett, quien se presentó junto a Emilia Drago para cantar y bailar, dijo que tiene una relación de respeto con Val. “Yo siento que él me respeta mucho, es un caballero. Yo lo respeto también por la clase de persona que es, por las intenciones que tiene. Hay mucho respeto entre los dos, mucho cariño”, sostuvo.

Finalmente, el cantante contó que no solo le envió un detalle así a Figueroa, sino también, en una anterior ocasión lo hizo con Gisela Valcárcel. “Yo siempre lo he dicho, yo siempre he sentido algo especial por ella y creo que ella también lo sabe y lo siente igual que yo. Al final, siempre he sido muy abierto, detallista, así soy. La verdad no pensé que fuera a tener mucho rebote”, acotó.

