Karen Schwarz y Ezio Oliva se olvidaron de su aniversario de bodas

Entre risas, la conductora de televisión, Karen Schwarz recordó cómo ella y su esposo se olvidaron de su aniversario de bodas. También, aclaró que la pareja celebra siempre el amor, no solo un día.

“No saben lo que me pasó ayer siendo 22 de mayo, bueno Ezio y yo cumplimos el 14 aniversario pero Ezio y yo no nos acordamos. Para nosotros, y se lo digo de verdad, siempre lo celebramos el amor que sentimos todos los días sin esperar esa fecha, como sé que sí hay parejas que si el esposo no se acuerda, incendio en la casa, y si la mujer no se acuerda, pelean”, dijo en sus primeras historias.

Después, por medio de su Instagram, la modelo les contó a sus más de 3 millones de seguidores que una de sus amigas, le hizo recordar ese día especial, pues fue ella quien agarró el bouquet.

En unas de sus historias, mostró el audio que le envió su amiga que muy emocionada la felicita por su día especial. “Mi loca (Sandra Arana) reapareció luego de varios meses y me recordó mi aniversario”, detalló.

Luego de ello, explicó: “Así es cómo me acordé que ya había pasado una semana de mi aniversario. Ay Dios mío, llamé a Ezio y creo que sí. Los dos estamos hechos para estar juntos definitivamente”, detalló entre risas.

