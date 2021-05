Jazmín Pinedo y Gino Assereto emprenden viaje familiar a Huaraz

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se encuentran disfrutando de algunos días libres en Huaraz. La exconductora y el cantante decidieron realizar un viaje familiar en auto junto a su hija. A través de redes sociales compartieron detalles de su experiencia.

El pasado sábado 23 de mayo ambos difundieron videos e imágenes de su paso por la capital ancashina y contestaron algunas dudas de los usuarios de internet.

Según precisó la expresentadora de Esto es guerra, realizó el viaje por diversas razones: “De todo un poco, vinimos a relajarnos, a dejar unas donaciones y también a trabajar” .

Del mismo modo respondió a quienes cuestionaron que haya realizado el viaje junto a su expareja y sobre la posibilidad de una reconciliación. “¿Por qué casi a todos los lugares que vas, tienes que ir con Gino? ¿Acaso volvieron?”, fue la pregunta de uno de sus seguidores.

Jazmín Pinedo indicó: “Te explicaría, pero no me vas a entender. Y no salgo tanto, de hecho no salgo casi nunca”.

Jazmín Pinedo anunció días antes que uno de los motivos para realizar su viaje fue llevar donaciones de ropa para personas que sufren por el friaje en Huaraz. En conversación con sus seguidores de Instagram contó que durante dicha semana estuvo preparando paquetes y organizando las prendas que entregaría. “Llevaremos ropa muy abrigadora”, precisó.

Gino Assereto sorprendió a Jazmín Pinedo con cena por el Día de la Madre

El chico reality tuvo un tierno detalle con su expareja el pasado segundo domingo de mayo. Gino Aseretto agasajó a Jazmín Pinedo con una cena familiar por el Día de la Madre. Los personajes de televisión, que estuvieron acompañados de su menor hija, compartieron divertidos momentos de su salida.

El integrante de Esto es guerra no dudó en felicitar a la exconductora con un singular broma que difundió a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hemos venido a celebrar el Día de la Madre. Gracias ‘China’ por la invitación”, se le escucha decir en el clip.

