El artista del año: María Grazia Polanco es la segunda eliminada

El artista del año llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que María Grazia Polanco y Laurita Pacheco lucharon por permanecer en competencia. En esta ocasión, la integrante de Orquesta Bembé imitó a Raffaela Carrà, mientras que su contrincante interpretó a Amanda Miguel.

Al final de ambas presentaciones, Gisela Valcárcel abrió el sobre con las votaciones del público y anunció como ganadora a la cantante folclórica, quien se mostró bastante sorprendida por el resultado.

Al descubrir que María Grazia Polanco fue eliminada de El artista del año, los integrantes del jurado despidieron a la cantante entre aplausos. Además, la conductora se animó a dedicarle unas conmovedoras palabras a la joven artista.

“Me ha alegrado conocerte y conocer tu historia, porque es una historia de valor... Gracias, María Grazia Polanco y que sigas triunfando”, manifestó Gisela Valcárcel.

María Grazia Polanco se mostró muy conmovida por este momento y se acercó a darles el adiós a sus compañeros antes de abandonar el set. Posteriormente, la cantante de Orquesta Bembé agradeció el apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales.

Como se recuerda, Fabio Agostini se convirtió en el primer eliminado de El artista del año tras perder contra La Uchulú.

María Grazia Polanco responde a críticas de Janet Barboza en El artista del año

Luego de escuchar los duros comentarios hacia su desempeño en El artista del año, María Grazia Polanco le respondió a Janet Barboza con un contundente mensaje.

“Ella es una mujer que no tiene criterio de jurado, no es tanto su comentario, es la forma en que lo dijo, intentó humillarme, pero voy a tomarlo de quien viene, ella artista no es, nunca lo ha sido y nunca lo será”, aseveró la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.