El artista del año: Josimar muestra su incomodidad con músicos

El participante de El artista del año Josimar se presentó sobre el escenario e interpretó las canciones “Querida” y “Noa Noa” de Juan Gabriel. Al término de su presentación se mostró incomodo con la orquesta que lo acompañó.

“Obviamente (se debía ir sentenciada la orquesta). Son tremendos músicos, los respeto, pero en este caso yo no soy el director de la orquesta. La música suena y me pongo a cantar con la música que me pone el programa. ¿O sea que yo debo estar preocupado en cómo se escucha la orquesta?”, indicó el intérprete de “La protagonista”.

Asimismo, el jurado no tuvo buenas opiniones con respecto a su performance, pues el cantante está acostumbrado a recibir buenos comentarios. En respuesta a ello, Josimar se mostró disgustado y desencajado.

“Acá, yo no soy el productor, ni el director ni el arreglista. Aquí soy un participante. Si la orquesta no me da el respaldo, no suena bien, no es culpa mía. Si ellos se equivocan, no me van a culpar a mí. Estoy disconforme con esta sentencia. Lo de la orquesta no me lo pueden cargar a mí, no es mi orquesta. La orquesta no es responsabilidad mía”, expresó.

Finalmente, ante la situación incomoda, la conductora del programa, Gisela Valcárcel, invitó a todo el jurado a bailar al escenario para olvidar dicho momento.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.