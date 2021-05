Dailyn Curbelo regresa a la música con la versión salsa de “No sé”

La cantante Dailyn Curbelo reveló que sacará la versión salsa de “No sé”, originalmente creada por la española Melody, quien, a su vez, felicitó la versión cumbia de Explosión de Iquitos. Asimismo, el estreno del videoclip será el próximo 29 de mayo en todas las plataformas digitales.

Curbelo indicó que colaboró junto con Batule DJ, productor de Los 4 de Cuba, quien se encargó del arreglo musical. También, admiró el éxito de la versión cumbia, la cual se hizo popular.

“Yo extrañaba cantar y sacar algo; además, me lo pedían. Entonces me di un tiempo para hacer música, así que grabé ‘No sé’ en salsa sin apuros y ya lo hemos lanzado en Spotify y todas las plataformas digitales”, dijo según fuente de Correo.

Aunque la canción “No sé” ya tiene su versión salsa por parte de La Novel y Kate Cadela, la empresaria no le preocupó. “He escuchado que otros salseros peruanos han lanzado esa canción y cada uno es libre de hacerlo porque es un tema bonito, pero no me preocupa porque mi arreglo es totalmente distinto”, dijo.

Finalmente, la empresaria compartió la portada de su nuevo sencillo en su cuenta de Instagram y agradeció al equipo que la ayudó con todo el trabajo. Ante su post, varios de sus fanáticos no duran en comentar y felicitarla.

“Lo escucharé de todas maneras”, “Buen trabajo Dailyn. Impecable tu voz, como siempre, da para mucho más”, fueron algunos de los comentarios.

