Bob Dylan cumple 80 años y continúa extendiendo su legado musical

El recordado músico estadounidense Bob Dylan cumple este lunes 24 de mayo 80 años de edad, intérprete que ha construido una carrera musical con nada menos que 39 discos y 125 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

Recientemente, estrellas e íconos musicales como Patti Smith y Chrissie Hynde han expresado su admiración y felicitación hacia Dylan, quien además ha estado recibiendo diversos elogios por parte de los medios de comunicación.

Smith, cantante que tuvo su auge en el movimiento punk y que asegura ser su seguidora desde la adolescencia, le dedicó este fin de semana un concierto en el Kaatsbaan de Tivoli, al norte de Nueva York.

Por otro lado, Hynde, estrella de rock y activista, también ha homenajeado al poeta lanzando recientemente el álbum Standing in the doorway: Chrissie Hynde sings Bob Dylan, en el que canta a manera de cover nueve de sus canciones favoritas del artista.

Para los fanáticos del folk, rockabilly, blues y rock en general, escuchar a Bob Dylan es una tarea necesaria. Sus canciones, además de gozar de una gran poesía, también encierran un mensaje crítico sobre la sociedad en la que el cantante tuvo su auge.

Tanta es la profundidad de sus letras que hasta la Universidad de Tulsa en Oklahoma tiene un Instituto de Estudios sobre Bob Dylan en el que actualmente se están llevando a cabo conferencias con expertos denominados dylanólogos. Chris Haylin, biógrafo involucrado en el simposio, también ha publicado hace poco el libro antológico The double life of Bob Dylan: a restless, hungry feeling, 1941-1966.

El talento del poeta también llegó al teatro musical con Girl from the north country, que tuvo su premier en Londres en 2017 y que llegó en febrero del año pasado a Broadway, poco antes de que la pandemia comprometiera las funciones. Sin embargo, Dylan confirmó que pudo asistir a tiempo anónimamente para ver el espectáculo y que quedó conmovido.

Pero por si toda la oleada de homenajes que ha recibido el cantautor a lo largo de sus años fuera poco, su logro más destacable (y quizá hasta polémico) en tiempos recientes fue ganar el Premio Nobel de Literatura en 2016 por “crear nuevas expresiones poéticas”. El galardón se sumó a otros de sus reconocimientos como Grammys, un Oscar y un Pulitzer.

Recientemente, y contrario a lo que se espera de un artista de su talla y edad, Dylan aprovechó la pandemia para lanzar luego de ocho años un nuevo disco de temas completamente nuevos: Rough and rowdy ways. El álbum obtuvo muy buenas críticas en las que muchas resaltaron el tema “Murder most foul”, una canción de 17 minutos que concentra la historia y cultura estadounidense.

Así, con 80 años, Dylan se mantiene de cierta manera vigente para sus oyentes más acérrimos y se manifiesta ante una generación que, aunque ya no es exactamente la misma que lo vio nacer, sigue siendo objeto de análisis, crítica y expresión por parte del músico leyenda. No por nada su tema “Like a Rolling Stone” sigue considerándose la mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.