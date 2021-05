Yolanda Medina, líder de Alma Bella, se reinventa y trabaja como mesera

El programa de Magaly TV, la firme lanzó una nota sobre Yolanda Medina, la líder de la famosa agrupación Alma Bella. En el informe se dio a conocer que la conocida cantante se reinventó ante la falta de trabajo en el rubro musical a causa de la pandemia.

Con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la cumbia, la artista tuvo que ingeniárselas para generar dinero. Ella trabaja como mesera en un restaurante en Chincha y de lunes a viernes acude al emporio de Gamarra donde tiene un taller para confeccionar su propia marca de ropa.

“Nos sentimos nosotros abandonados, no tenemos un respaldo del Gobierno”, expresó la líder de Alma Bella, quien confesó que también sufrió de una fuerte depresión por no tener trabajo.

Ante esto, Magaly Medina aplaudió la valentía de Yolanda Medina, ya que tomó la decisión de no hacer conciertos privados, los cuales están prohibidos por la pandemia.

“Vamos con alguien que en esta época no se queja, no hace privaditos, no anda diciendo que de alguna manera necesita de hacer privaditos para mantenerse. Yolanda Medina es la cantante conocida que tiene muchos años de trayectoria y es líder de la agrupación cumbiambera Alma Bella, donde se formaron muchísimas cantantes de cumbia como Michelle Soifer”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme.

“Ahora Yolanda se las ha ingeniado y todos los fines de semana está viajando a un restaurante en Chincha donde ella misma atiende a las personas, es una especie de anfitriona, mesera, está trabajando así , no le ha interesado ponerse su mandilito y estar atendiendo las mesas porque el trabajo siempre dignifica a todos, mientras lo hagamos decentemente”, agregó la presentadora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.